Umfrage Vier von fünf Deutschen sehen gesellschaftliche Spaltung

Die Meinungsforscher hatten den Teilnehmern die Frage vorgelegt: "Manchmal hört und liest man in den Medien die Aussage, unsere Gesellschaft sei gegenwärtig gespalten. Sehen Sie das auch so oder sind Sie nicht der Meinung, dass unsere Gesellschaft aktuell gespalten ist?" 82 Prozent der Befragten antworteten mit "sehe ich auch so", während 12 Prozent erklärten, sie seien nicht dieser Meinung. Die restlichen Teilnehmer machten hier keine Angabe oder antworteten mit "weiß nicht".