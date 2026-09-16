Umfrage: Viele Betreiber kritischer Infrastruktur ohne Drohnenschutz

Frankfurt/Main - Trotz wachsender Gefahren durch unerlaubte Drohnenüberflüge fehlen vielerorts in Deutschland Schutzmaßnahmen. In einer Umfrage des Unternehmens Droniq und des Bundesverbands für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI) berichtete zwar mehr als jeder zweite (54,7 Prozent) der 104 Teilnehmer von unautorisierten oder sicherheitsrelevanten
Drohnenflügen in den vergangenen zwölf Monaten. Dennoch hat fast die Hälfte (46,5 Prozent) der betroffenen Organisationen nach eigenen Angaben bislang keinerlei Maßnahmen zur Drohnendetektion umgesetzt.