Umfrage: Viele Betreiber kritischer Infrastruktur ohne Drohnenschutz

Leipziger Vorfall hat Politik alarmiert

Der Fund einer Bombendrohne auf dem Flughafen in Leipzig hatte das Thema jüngst mit Priorität auf die politische Agenda gesetzt. Künftig sollen Drohnen an den großen deutschen Flughäfen, die zur kritischen Infrastruktur gezählt werden, schneller und früher entdeckt werden. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) kündigte bei einem Besuch des Towers der Deutschen Flugsicherung (DFS) am Frankfurter Flughafen im August an, dass in den An- und Abflugbereichen der Flughäfen kurzfristig eine Interimstechnik der DFS zum Einsatz kommen soll.