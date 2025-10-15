Das bezieht sich darauf, dass viele Unternehmer und Manager den Regierungswechsel begrüßt hatten und auf schnelle Reformen hofften. Da keine Entlastungen von den hohen Kosten in Deutschland in Sicht sind, ist die Hoffnung mittlerweile der Enttäuschung gewichen, wie Manager in Gesprächen berichten. Für zusätzlichen Ärger in den Unternehmen sorgen die Analysen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, denen zufolge das 500-Milliarden-Euro-Schuldenpaket des Bundes nicht komplett in Investitionen fließen wird, sondern zum Teil für das Stopfen von Haushaltslöchern genutzt wird.