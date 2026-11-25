Der Report zeigt auch, wie Betriebe Einfluss nehmen können: Zu den hohen Belastungen gehören Zeitdruck, das Unterdrücken von Gefühlen am Arbeitsplatz und die geringe Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. Wo es Möglichkeiten zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen gibt, bewerten die Befragten ihre psychische Gesundheit aber deutlich höher. Auf körperliche Ebene wird vor allem eine ungünstige Körperhaltung am Arbeitsplatz als Ursache von Beschwerden genannt. Eine gezielte Unterstützung bei Care-Arbeit und Wechseljahressymptomen kann dem Report zufolge dazu beitragen, Ressourcen von Frauen in der Lebensmitte besser zu erhalten.