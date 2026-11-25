Berlin - Erwerbstätige Frauen in der Lebensmitte fühlen sich dem TK-Gesundheitsreport zufolge körperlich und psychisch deutlich stärker belastet als gleichaltrige Männer. 59,5 Prozent der berufstätigen Frauen zwischen 35 und 55 Jahren schätzten in der Befragung der Techniker Krankenkasse ihren allgemeinen Gesundheitszustand als mittelmäßig oder schlecht ein. Bei den Männern waren es rund 47 Prozent. Insbesondere schätzten gut ein Fünftel der befragten Frauen (22 Prozent) ihre mentale Gesundheit als schlecht ein, bei den Männern waren es 15 Prozent.