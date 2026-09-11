Umfrage Straßenschäden nach Rekordsommer - das sind die Auswirkungen

Auch in Frankfurt verformte sich stellenweise der Asphalt unter Einwirkung der hohen Temperaturen, teilt die Stadt mit. Vor allem stark belastete Fahrbahnabschnitte wie Bushaltestellen und Bremszonen seien betroffen. Besonders problematisch nach Angaben der Stadt: sich stauender und dadurch sehr langsam fließender Verkehr sowie schwere Fahrzeuge. In einem Fall steht die Reparatur noch aus.

Die Stadt Gießen hat zwei Schadstellen aufgrund der Hitze festgestellt. Bei beiden Schäden habe sich die Deckschicht aus Asphalt verschoben. Die Reparaturarbeiten stehen noch aus. Von einer "flächendeckenden Hitzeschadenslage" könne aber nicht gesprochen werden, heißt es von der städtischen Pressestelle.

In Fulda verursachten schwere Lastwagen einen leichten Schaden auf einem Festplatz, wie die Stadt mitteilt. In anderen Kommunen wie Darmstadt, Kassel und Heppenheim, blieben hitzebedingte Schäden dagegen aus.

Wie lassen sich Hitzeschäden an Straßen vermindern?

Frankfurt, Darmstadt und Kassel verwenden bereits seit einigen Jahren aufgehellte Asphaltbeläge, wie die städtischen Pressestellen mitteilen. Das verringere die Oberflächentemperatur. In Darmstadt werde bei Bushaltestellen ein widerstandsfähigerer Asphalt eingesetzt. Auch Gießen setzt bei Bushaltestellen auf Material, das sich weniger leicht verformt.

Entsiegelung und Begrünung seien weitere Mittel, um die Temperatur zu senken und für mehr Schatten zu sorgen, auch auf Fahrbahnen. Kassel bemühe sich, mehr Stadtbäume zu pflanzen, erklärt die städtische Pressestelle.

Auch Hessen Mobil verwende helleren oder widerstandsfähigeren Asphalt, heißt es von der Pressestelle. Die Autobahn GmbH erläutert, man setze auf den Um- und Neubau von Autobahnen nach dem aktuellen Stand der Technik. Zuvor könnten bei Autobahnen aus Betonfahrplatten sogenannte Entlastungsschnitte helfen: quer verlaufende, mit Asphalt gefüllte Streifen auf der Fahrbahn.

Außerdem tausche sich die Autobahn GmbH mit der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) aus, der Forschungseinrichtung des Bundesverkehrsministeriums. Dadurch wolle man mehr über die Hitzebeständigkeit der Baumaterialien erfahren. Die Forschung sei nun gefragt, die Bindemittel im Asphalt sukzessive zu verbessern, fordert der ADAC Hessen-Thüringen. Dies sei wichtig, damit es zu weniger Verformungen komme.

Welche Konsequenzen haben die Hitzeschäden?

Über die Höhe der Reparaturkosten an den Autobahnen konnte die Autobahn GmbH keine Aussage treffen, da dazu noch keine abschließenden Daten vorlägen. Insbesondere die beschädigten Fugen müssten vor dem Winter repariert werden, um zusätzliche Frostschäden zu verhindern, hieß es. Auch die befragten Städte konnten keine Summen nennen.

Da sich die Schäden an den anderen Straßen in Grenzen halten, ist dies auch bei den Kosten der Fall: Hessen Mobil teilte mit, dass die Hitzeschäden auf mindestens 9.000 Euro zu beziffern seien. Die Kosten, die im Winter durch Schlaglöcher entstünden, seien deutlich höher.