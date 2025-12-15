Steigende Lebenshaltungskosten setzen vielen Menschen derzeit schwer zu. Ob der Einkauf im Supermarkt, die Energiekosten oder die Preise in der Dienstleistungsbranche – das Geld im Portemonnaie wird sichtbar weniger. Für die inhabergeführten Geschäfte in der Meininger Innenstadt ist das längst spürbar. Sie prägen mit Herzblut und Liebe zum Detail das Stadtbild, bereichern Alltag und bieten Besuchserlebnis. Doch die Kaufzurückhaltung trifft sie hart, besonders in diesem Jahr.