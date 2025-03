Es ist Theaterzeit in Sachsenbrunn (Landkreis Hildburghausen). Der Theaterverein bringt gegenwärtig das Stück „Eins plus eins gleich Chaos“, eine Komödie in drei Akten von Heidi Mager, auf die Bühne im Gasthaus „Zum Werratal“. Bis zum Wochenende waren es fünf Aufführungen, die gezeigt wurden. Elf weitere werden folgen. Alle Veranstaltungen sind wieder ausverkauft.