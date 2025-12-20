Berlin - Die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) angekündigte "Migrationswende" hält eine Mehrheit der Deutschen grundsätzlich für sinnvoll. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Auf die Frage, ob sie das von Dobrindt verfolgte Ziel einer Reduzierung der Zuwanderung von Asylsuchenden teilen, antworteten 53 Prozent der Befragten, dieses "voll und ganz" zu befürworten. Weitere 23 Prozent der erwachsenen Bundesbürger befürworten dieses Ziel "eher".