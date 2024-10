Spekulationen über Telefonat vor dem G20-Gipfel

Scholz und Putin haben am 2. Dezember 2022 zuletzt miteinander telefoniert. Der Kanzler hat danach aber immer wieder deutlich gemacht, dass er sich eine Wiederaufnahme des Gesprächsfadens vorstellen kann. Es gibt Spekulationen darüber, ob ein Telefonat vor dem G20-Gipfel in Rio de Janeiro am 18. und 19. November stattfinden könnte. Daran nimmt Russland teil, wenn auch möglicherweise nicht Putin selbst.