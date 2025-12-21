Umfrage Mehrheit sieht Immobilienbesitzer beim Mietrecht im Vorteil

Mieterbund: Mietpreisbremse überall und Bußgelder

Der Mieterbund spricht sich dagegen dafür aus, die Mietpreisbremse künftig nicht nur in den ausgewiesenen Gebieten zu Anwendung zu bringen, sondern bundesweit und unbefristet. Eine weitere Forderung des DMB: Vermieter, die gegen die Regeln der Mietpreisbremse verstoßen, sollten nicht nur wie bislang die überhöhte Miete rückwirkend erstatten, sondern "empfindliche Bußgelder" fürchten müssen. Zudem brauche es "mehr staatliche Stellen, die Verstöße aufdecken und sanktionieren".

Expertenkommission berät auch über Bußgelder

Mitte September hat im Justizministerium eine Expertenkommission zum Mietrecht ihre Arbeit aufgenommen. Sanktionen bei Mietwucher und Verstößen gegen die Mietpreisbremse stünden besonders im Fokus des Gremiums, teilte das Justizministerium damals mit.



Die insgesamt 20 Experten sollen unter anderem Ideen für mögliche neue Bußgeldregeln erarbeiten. Neben Stimmen der Mieter- und Vermieterseite gehören auch Richter und Wissenschaftler zur Kommission. Ob sich die Kommission am Ende auf einen gemeinsamen Vorschlag wird einigen können, ist noch offen.