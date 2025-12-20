Umfrage Mehrheit findet Reduzierung der Asylzuwanderung richtig

AfD-Wähler signalisieren große Zustimmung

Den größten Anteil von Befürwortern des Ziels, die Asylzuwanderung zu reduzieren, findet sich laut Umfrage unter den Menschen, die bei der zurückliegenden Bundestagswahl die AfD gewählt haben. Überdurchschnittlich groß ist der Anteil derjenigen, die hier "voll und ganz" zustimmen, auch bei Wählern von CDU und CSU sowie von BSW und FDP. Etwas geringer sind die Werte hier bei den SPD-Wählern von SPD, deutlich geringer bei den Anhängern von Grünen und Linke. Für Dobrindts "Migrationswende" sprechen sich tendenziell mehr ältere als jüngere Menschen aus.