Umfrage: Materialmangel in Industrie - China wahrscheinliche Ursache

München - Die deutsche Industrie hat wieder mit wachsendem Materialmangel für ihre Produktion zu kämpfen. Betroffen sind nach einer aktuellen Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts vor allem Branchen, die auf Halbleiter angewiesen sind. Demnach haben im industrieweiten Schnitt 11,2 Prozent der Unternehmen Schwierigkeiten bei der Beschaffung des benötigten Materials. Im Oktober war dieser Anteil nur halb so hoch, die Lage hat sich damit spürbar verschlechtert. "Die fehlenden Halbleiter verschärfen die bereits schwierige Situation der Industrie", sagt Umfrage-Leiter Klaus Wohlrabe.