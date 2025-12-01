Umfrage: Materialmangel in Industrie - China wahrscheinliche Ursache

Nicht nur direkte Importe aus China betroffen

Nach Wohlrabes Einschätzung geht es dabei auch um indirekte Folgen: Da die Exportkontrollen auch für andere Länder gelten, die chinesische Vorpodukte verbauen, trifft der Effekt die deutsche Industrie bei Einfuhren nicht nur aus der Volksrepublik. Sorgen in der deutschen Industrie ausgelöst hatte auch der europäisch-chinesische Streit um den niederländischen Chiphersteller Nexperia und dessen chinesischen Eigentümer. Etliche Fachleute gehen davon aus, dass die Pekinger Führung die Abhängigkeit europäischer und US-amerikanischer Unternehmen von chinesischen Vorprodukten nutzt, um politischen Druck auszuüben und die eigene Industrie zu fördern.