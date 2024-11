Innerhalb des Freistaats ist die allgemeine Lebenszufriedenheit in Niederbayern, Mittelfranken und Schwaben mit je 72 von 100 möglichen Punkten am höchsten. Oberbayern und Oberfranken liegen bei 70 Punkten, die Oberpfalz bei 69 und Unterfranken mit 68 Punkten am schlechtesten.