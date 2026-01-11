Umfrage: Knapp jedes Dritte Haustier darf im Bett schlafen

Berlin - Kuscheln mit dem Haustier im eigenen Bett: In Deutschland dürfen laut einer Umfrage knapp ein Drittel der Haustiere bei Herrchen und Frauchen mit im Bett schlafen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Dabei wurden auch Teilnehmer in der Schweiz, Frankreich, Österreich und Italien befragt. So gaben mit 29 Prozent in Deutschland die meisten Haustierbesitzer an, ihren Schlafplatz mit ihrem Vierbeiner zu teilen. Im Ländervergleich am wenigsten sind es hingegen mit etwa einem Fünftel in der Schweiz.