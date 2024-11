Hohe Erwartungen an das Leben

Den zweiten wesentlichen Aspekt neben den Ressourcen sehen die Expertinnen in den Ansprüchen und Erwartungen an das eigene Leben - mit dem Wunsch, es möglichst selbstbestimmt gestalten zu können. "Gerade in Deutschland ist das aufgrund der Rahmenbedingen schlechter möglich als in den uns umgebenden Ländern", ist Jagow überzeugt. "Egal, wie Frau es macht, sie macht es verkehrt - und den Begriff "Rabenmutter" gibt es nur bei uns."