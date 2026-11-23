Frankfurt/Main - Viele Verbraucher sind laut einer Umfrage unzufrieden mit fehlenden Möglichkeiten für Kartenzahlung auf Märkten und bei Festen. Weniger als ein Viertel (23 Prozent) sieht hier einen guten oder sehr guten Fortschritt bei digitalen Zahlungsmöglichkeiten, zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Kreditkartenanbieters Visa unter gut 1.800 Menschen. "Wer gern digital bezahlt, möchte darauf auch am Marktstand oder beim Stadtfest nicht verzichten", sagt der Visa-Chef für Zentraleuropa, Albrecht Kiel.