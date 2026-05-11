Ich bin durch meinen Fußballtrainer Stephan Funke sowie durch Katrin Möller und Franziska Lindert zum Team gekommen. Sie haben sich um die Anmeldung gekümmert und uns motiviert. Wir starten mit drei Teams, und schon die Vorbereitung hat viel Spaß gemacht. Ansonsten spiele ich beim 1. FC Sonneberg 2004 Fußball, aber auch Tischtennis und seit Neuestem Dart. Ich gehe in Judenbach in die Grundschule. Nach der Schule haben wir uns gut vorbereitet.