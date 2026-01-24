Die Axa-Winterwochen sind vorbei. Mit dem Rennrodel-Weltcup endete am Samstag das mehrwöchige Sport-Spektakel in Oberhof. So manchem dürften die Ballermann-Hits, die von den Schanzen im Kanzlersgrund über das Biathlon-Stadion bis zur Bob- und Rennschlittenbahn schallten, noch immer im Ohr und im Kopf sein. Ob die, mitunter textlich fragwürdige Partymusik passend gewählt ist für solch hochkarätige Sport-Events, wollten Michael Bauroth (Fotos) und Anica Knies (Text) von den Rennrodel-Fans wissen.