In den vergangenen Sommerferien hat der Ilm-Kreis für alle Schüler mit Hauptwohnsitz im Landkreis die Kosten für das Schülerferienticket übernommen. Sechs Wochen lang konnten die Jungen und Mädchen damit in ganz Thüringen in Bussen, Bahnen und Straßenbahnen kostenlos reisen. Mit diesem Schülerferienticket habe der Ilm-Kreis einen Ausgleich für jene Kinder schaffen wollen, die keinen gesetzlichen Anspruch auf Schülerbeförderung haben und deshalb auch nicht mit dem Deutschlandticket zur Schule fahren können, das vom Ilm-Kreis finanziert wird, teilt die Sprecherin des Landratsamtes mit. Insgesamt sind in diesem Sommer 2148 Ferientickets an Kinder und Jugendliche im Ilm-Kreis ausgegeben worden.