Frankfurt/Main - Hohe Lebenshaltungskosten, zu geringe Einkommen, unerwartete Ausgaben: Fast die Hälfte der erwachsenen Menschen in Deutschland (47 Prozent) kann laut einer Umfrage kaum oder gar kein Geld auf die Seite legen. Die andere Hälfte (50 Prozent) habe zwar Spielraum, um zu sparen, zeigt eine repräsentative Studie von Chase, der Privatkundenbank der amerikanischen Großbank J.P. Morgan in Deutschland, für die Ende Oktober 2.149 Menschen befragt wurden. Das gelinge aber nur 16 Prozent problemlos.