Umfrage: Hitze: Kommunale Versorger rechnen mit mehr Wasserengpässen

Zwei Drittel der Befragten erwartet Zunahme von Engpässen

Langfristig erwarten demnach zwei Drittel der Befragten eine moderate (57 Prozent) bis deutliche Zunahme (18 Prozent) von Engpässen. "Besonders in Regionen mit knappen Wasserressourcen oder einer Infrastruktur, die nicht auf Nachfragespitzen ausgelegt ist, könnte es im Sommer zu zeitweisen Engpässen in der Versorgung kommen", schreibt der Verband in seiner Mitteilung zur Umfrage. Als Beispiele für Regionen mit Wasserknappheit nennt ein Sprecher etwa Teile Frankens und Brandenburgs. Die Umfrage selbst umfasst keine Betrachtung einzelner Regionen.