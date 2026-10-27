Frankfurt/Wiesbaden - Herbe Verluste für die CDU, Zugewinne für die AfD - drei Jahre nach der hessischen Landtagswahl haben die Christdemokraten von Ministerpräsident Boris Rhein laut hr-Hessentrend nur noch einen kleinen Vorsprung auf die AfD. Im Vergleich zum vorherigen Hessentrend aus dem Februar büßte die CDU demnach sieben Prozentpunkte an Zustimmung ein und käme auf nur noch 25 Prozent, wie hessenschau.de berichtete. Die AfD hingegen gewinnt drei Punkte hinzu und liegt mit 23 Prozent dicht dahinter.