So erwarten drei Viertel der Unternehmen nicht, dass die Politik bis Ende der Legislaturperiode in nennenswertem Umfang Bürokratie abbaut, wie eine repräsentative Umfrage des ifo Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ergab. Dies habe aber für die Wirtschaft eine sehr hohe Priorität. Positiv bewertet wurde die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Stromsteuer für alle.