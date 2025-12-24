Glühwein – des Deutschen liebstes Getränk im Advent? Von wegen! Der absolute Hit ist das heiße Getränk – ganz gleich ob rot oder weiß – längst nicht mehr. Das könnte zwar zum einen an der Qualität liegen: Hochwertigen Rot- oder Weißwein nebst Gewürzmischung erhitzen – dieses Prozedere macht kaum noch jemand. Beliebter sind fertige (preiswerte) Flaschenware, von der Kanisterware vieler Weihnachtsmarktbuden mal ganz zu schweigen. Zum anderen sind auch andere Getränke offenkundig beliebt.