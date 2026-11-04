Gute Radwege und moderne Fahrradabstellanlagen erleichtern den Umstieg aufs Fahrrad. Ein Beispiel dafür ist die neue Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Meiningen, die von vielen Radfahrern bereits gut angenommen wird. Doch wie fahrradfreundlich sind Meiningen sowie die Städte und Gemeinden im Landkreis Schmalkalden-Meiningen tatsächlich? Dieser Frage geht derzeit der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) mit seinem bundesweiten Fahrradklima-Test nach.