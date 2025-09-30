Umfrage: Essen im Bett? Für viele Menschen ein No-Go

Weit verbreitet ist die Praxis demnach jedoch nicht: Lediglich 7 Prozent der Befragten essen häufig oder sehr häufig im Bett, 14 Prozent manchmal und 26 Prozent selten. Gut die Hälfte (51 Prozent) sagt, dass sie das nie tun. 2 Prozent gaben nichts an. Jüngere Menschen essen laut YouGov deutlich häufiger dort, wo sie schlafen. Frauen und Männer unterscheiden sich beim Verhalten kaum.