Der Fachkräftemangel werde etwas weniger stark empfunden, sagte Ifo-Ökonom Klaus Wohlrabe. Der demografische Wandel bleibe aber eine große Aufgabe. "Langfristig wird der Mangel an Fachkräften wieder zunehmen", machte Wohlrabe klar.



In einigen Bereichen bleibt der Fachkräftemangel eklatant, wie die Umfrage ergab: Unter den Dienstleistern haben 35,1 Prozent Schwierigkeiten bei der Suche nach Fachkräften. In der Rechts- und Steuerberatung sowie in der Wirtschaftsprüfung können sogar rund 75 Prozent der Firmen nicht genügend qualifiziertes Personal finden. Im Beherbergungsgewerbe sind es etwa 42 Prozent.