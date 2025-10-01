Umfrage der Förderbank KfW Weniger Haushalte wollen in Energiewende investieren

Frankfurt/Main - Wärmepumpe statt Ölheizung, Elektroauto statt Verbrenner - acht von zehn Privathaushalten in Deutschland halten die Energiewende für wichtig (83 Prozent). Allerdings: Immer weniger sind bereit, den Wandel hin zu mehr Klimaschutz selbst voranzutreiben, wie die Förderbank KfW in der jüngsten Auflage ihres jährlichen "Energiewendebarometers" feststellt: Nur noch 59 Prozent äußern hohe Handlungsbereitschaft - das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2018. Im Vorjahr waren es 61 Prozent, vor 5 Jahren noch 68 Prozent.