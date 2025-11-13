Die Suhler sind durchaus an dem interessiert, was in ihrer Stadt passiert. Und sie wollen mitreden. Das jedenfalls zeigt eine Umfrage, die sich mit dem Thema Umgestaltung des Herrenteich-Areals beschäftigt hat. Insgesamt 385 Männer und Frauen haben daran teilgenommen. Knapp 90 wollten sich zudem mit eigenen Kommentaren äußern und eigene Vorschläge einbringen, wo Veränderung nach ihrer Meinung am meisten nötig wäre.