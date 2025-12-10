Umfrage: Auszubildende in Bayern etwas zufriedener

Angebot nicht überall gut

Stiedl sieht zudem kritisch, dass das Angebot an Ausbildungsplätzen gerade in ländlichen Regionen begrenzt ist. "Für viele ist es kaum realistisch, in die Städte zu pendeln – weil der ÖPNV vor Ort fehlt oder unzuverlässig ist. Gleichzeitig sind die Mieten in den Ballungszentren so hoch, dass ein Umzug für viele junge Menschen nicht infrage kommt", sagt er. Gut ein Viertel der Befragten macht seine Ausbildung derzeit in einem Beruf, der nicht geplant oder nur eine Notlösung war. Ein Drittel im Wunschberuf.