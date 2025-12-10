Umfrage: Auszubildende in Bayern etwas zufriedener

Fast ein Drittel leistet regelmäßig Überstunden
Weiterhin berichteten viele Auszubildende von deutlichen Belastungen: 31,5 Prozent leisteten regelmäßig Überstunden, knapp 8 Prozent sogar mehr als fünf Stunden pro Woche. "Diese Zahlen widerlegen den Vorwurf, junge Menschen seien nicht leistungsbereit", betont Gmeiner. Viele leisteten bereits mehr, als für eine gute Ausbildung zumutbar sei. Auch der Landesvorsitzende des DGB Bayern, Bernhard Stiedl betont: "Die junge Generation ist engagiert, sie will arbeiten und Verantwortung übernehmen. Sie ist nur nicht bereit, sich ausbeuten zu lassen. Das ist kein Mangel an Leistungswillen – das ist gesunder Menschenverstand und Ausdruck moderner Arbeitskultur."