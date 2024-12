Exodus der Babyboomer

In ihrer Analyse weisen die Genossenschaftsbanken darauf hin, dass sich der Fachkräftemangel in den nächsten zehn Jahren zunehmend verschärfen wird, weil immer mehr geburtenstarke Jahrgänge - die sogenannten Babyboomer - in den kommenden Jahren das Rentenalter erreichen werden.