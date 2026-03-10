Umfassende Untersuchung Frauen mit Kopftuch erleben besonders häufig Diskriminierung

Ataman: Belastungsprobe für Deutschland

Den Angaben zufolge berichteten 13,1 Prozent der Menschen davon, in den zurückliegenden zwölf Monaten Diskriminierung erlebt zu haben. "Das Ausmaß der Diskriminierung ist eine Belastungsprobe für unser Land", sagt die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman. Eine Gesellschaft, in der sich neun Millionen Menschen als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse fühlten, sei "instabil und anfällig". In der Studie werden als Folgen von Diskriminierung unter anderem geringere Lebenszufriedenheit, schlechtere Gesundheit, psychische Belastung und ein sinkendes Vertrauen in den Staat genannt.