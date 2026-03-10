Umfassende Untersuchung Frauen mit Kopftuch erleben besonders häufig Diskriminierung

Berlin - Diskriminierung ist in Deutschland kein Ausnahmefall. Laut einer repräsentativen Untersuchung erleben Menschen Ungleichbehandlungen häufig auch dort, wo sie als Kundinnen und Kunden unterwegs sind - etwa beim Einkaufen, in der Bank, im Restaurant oder am Eingang zum Club. Das zeigen Daten des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP), einer beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung angesiedelten repräsentativen Wiederholungsbefragung, an der sich jährlich etwa 30.000 Menschen bundesweit beteiligen.