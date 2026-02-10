Umfassende Studie: Dobrindt und Prien stellen Studie zu Gewalt vor

"Gewalt" taucht im Studientitel nicht auf

Dass eine Studie, in der es um Gewalt geht, einen so harmlosen Namen trägt, ist dabei kein Versuch, Gewalt zu verharmlosen. Vielmehr hatte man sich, als das Konzept für die Studie entstand, überlegt, dass ein Titel, der schon sprachlich den Fokus auf Gewalt legt, womöglich vor allem Menschen, die von Gewalt betroffen sind, zur Teilnahme motivieren könnte - ein Effekt, den man vermeiden wollte, um möglichst valide Ergebnisse zu erhalten.