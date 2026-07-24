Umfassende Befragung Ost und West, in Missmut vereint

Wankende Säulen der Demokratie: Für 51 Prozent im Osten ist die Meinungsfreiheit ernsthaft gefährdet (im Westen 44 Prozent), für 49 Prozent das Mehrheitsprinzip (41 Prozent), für 45 Prozent die Pressefreiheit (36 Prozent) und für 39 Prozent die Rechtsstaatlichkeit (32 Prozent).

Was der Politik Sorgen machen muss

Das Bild ist also im Osten düsterer als im Westen - frappierend ist aber, wie stark das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und in die Regierenden insgesamt erschüttert ist.

Großes Misstrauen: Im Westen sagen bei der Frage nach den Institutionen 60 Prozent, sie trauten der Bundesregierung eher nicht oder überhaupt nicht, im Osten sogar 70 Prozent. Dem Bundestag misstrauen im Westen 53 Prozent, im Osten 62 Prozent, den Parteien im Westen 71 und im Osten 76 Prozent, Politikern im Westen 75 und im Osten 78 Prozent. Positive Werte erreichen nur örtliche Bürgermeister, denen im Westen 63 und im Osten 55 Prozent vertrauen, sowie Gerichte (67 Prozent zu 60 Prozent). Die Polizei genießt bei 78 Prozent im Westen Vertrauen, bei 72 Prozent im Osten.

Zweifel am Grundgesetz: Schon die Demokratie, wie sie im Grundgesetz angelegt ist, stellen sehr viele Menschen infrage: 33 Prozent im Westen und 43 Prozent im Osten zeigen sich unzufrieden. Bei der Demokratie, wie sie heute tatsächlich funktioniert, sind es noch mehr: 50 Prozent im Westen und ganze 62 Prozent im Osten.

Rosiger Rückblick: In West wie Ost sagt fast jeder Zweite, vor zehn Jahren habe die Demokratie besser funktioniert (49 und 48 Prozent); fast ebenso viele glauben, dass es um die Demokratie in zehn Jahren noch einmal schlechter bestellt sein wird als heute (45 Prozent im Westen und 47 Prozent im Osten).

Wunsch nach etwas anderem: Mehr als die Hälfte der befragten Ostdeutschen (54 Prozent) finden, dass das politische System in Deutschland in vielen Punkten oder vollständig verändert werden muss. In Westdeutschland sagen das 42 Prozent.

Verheerendes Urteil: Zwei von drei Befragten (im Westen 66 Prozent, im Osten 71 Prozent) stimmen eher nicht oder überhaupt nicht zu, dass Politiker sich bemühen, die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Rund acht von zehn bezweifeln, dass sich Politiker um Kontakt zur Bevölkerung bemühen. 66 Prozent im Westen und 71 Prozent im Osten sehen die Demokratie in Deutschland in Gefahr.

Vermutete Korruption: Gefragt nach Stärken des demokratischen Systems nennen gerade einmal 6 Prozent im Westen und 5 Prozent im Osten die Eigenschaft, schnell Entscheidungen zu treffen; 9 beziehungsweise 7 Prozent halten es für eine Stärke des Systems, Leistung zu belohnen. Bei der umgekehrten Frage - nach den Schwächen des Systems - nennen erstaunliche 50 Prozent im Westen und 56 Prozent im Osten Korruption und Fehlverhalten von Politikern.

Kompetenzzweifel: Sehr wenige trauen den Parteien zu, die wichtigsten Aufgaben in Deutschland zu lösen. SPD, Grüne, Linke, BSW und FDP kommen allesamt auf einstellige Werte, mit leichten Variationen in West wie Ost. Ganz vorn bei dieser Frage: die AfD mit 18 Prozent im Westen und 28 Prozent im Osten. Der Union trauen ebenfalls 18 Prozent im Westen etwas zu, aber nur zehn Prozent im Osten. 23 Prozent im Westen und 25 Prozent im Osten sehen in keiner Partei Lösungskompetenz.