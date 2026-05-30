Kritiker sprechen von Geltungssucht

Die Niederlage für Trump steht im Kontrast zu anderen Orten in der Hauptstadt, an denen der Präsident umbauen, abreißen und renovieren lässt, um das Gesicht der Stadt zu prägen. Befürworter sagen, Trump bringe Washington optisch wieder auf Vordermann. Kritiker sehen ein dreistes Vorgehen, das sich nur nach dem Geschmack und Willen des Präsidenten richte. Sie sprechen von Geltungssucht.

Bestes Beispiel ist das Gelände des Weißen Hauses, wo Trump den Ostflügel abreißen ließ und einen riesigen Ballsaal bauen lässt. Die Zeitschrift "New York Magazine" hatte einmal dazu kommentiert: "Trump verwandelt das Weiße Haus in Mar-a-Lago." Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago ist für üppiges Design mit Gold-Elementen bekannt. Derzeit lässt Trump auch öffentliche Plätze in Washington auf Vordermann bringen - auch mit Blick auf die Feiern rund um den 4. Juli, an dem die USA ihren 250. Geburtstag begehen.

Zudem plant Trump in der Stadt einen Riesen-Triumphbogen. Er soll Triumphbögen in anderen Teilen der Welt überragen - was dem Präsidenten, der ein Faible für Superlative hat, sicher besonders gut gefällt.