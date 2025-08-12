„Es ist jetzt alles ein bisschen größer“, sagt Mirko Jakob, während er an der Mittelstation in der Skiarena Silbersattel steht und hinauf zum Berg schaut. Genauer gesagt zur Schneise, in der sich viele Jahre der alte Zweier-Sessellift seinen Weg nach oben auf den Fellberg bahnte und nun ganz frisch seit wenigen Tagen dort die neuen Masten der neuen Seilbahn Position bezogen haben. Sechs Stück sind’s wieder bis hinauf aufs Plateau. Allerdings diesmal, eben genauso wie es der Betriebsleiter sagt, eine Nummer größer als die Vorgänger.