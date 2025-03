Umbau der Streitkräfte General: Sicherheit "nur durch glaubhafte Abschreckung"

Zuletzt warnte Selenskyj die Nato-Staaten vor Russland

In den Reihen der Bündnispartner häufen sich Warnungen vor der schnellen Aufrüstung Russlands mit der möglichen Absicht, einen Angriff auf Nato-Staaten vorzubereiten. Nach dieser Lesart wäre eine Waffenruhe in der Ukraine womöglich nur eine Pause, die Russland für Vorbereitungen nutzen könnte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte jüngst auf der Münchner Sicherheitskonferenz, es werde noch für diesen Sommer eine großangelegte Verlegung russischer Truppen in das verbündete Belarus vorbereitet - unter dem Vorwand einer Militärübung.