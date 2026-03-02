Wiedereinstieg in die Atomkraft wäre laut Prognos sehr teuer

Zum Ausbau der Stromnetze sagte Prognos-Forscher Sven Kreidelmeyer: "Wir sind dort immer noch viel zu langsam und müssen noch die Verzögerung der Vergangenheit aufholen." Das bezieht sich unter anderem darauf, dass der Bau der beiden großen Stromtrassen Südlink und Südostlink Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurückliegt. Einen Wiedereinstieg in die Atomenerge - wie von Söder in den vergangenen Jahren häufig gefordert - hält Kirchner allein aus wirtschaftlichen Gründen nicht für sinnvoll. "Wir sind im Moment in einer Situation, in der die Kernkraft tatsächlich drei bis fünfmal pro Kilowattstunde teurere Gestehungskosten hat als die Erneuerbaren."