München (dpa/lby) - Das einst von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündete Ziel eines klimaneutralen Bayern im 2040 liegt nach wie vor in weiter Ferne. Im mittlerweile 14. Jahresgutachten des Basler Prognos-Instituts für die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) stellen die Ökonomen unverändert sowohl dem Bund als auch der Staatsregierung mäßige bis schlechte Bewertungen aus. Demnach ist - gemessen an den Klimazielen - der Ausbau sowohl der Stromnetze als auch der erneuerbaren Energien nach wie vor zu langsam.