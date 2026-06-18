Auf dem „Sportplatz des Friedens“ in Ilmenau hat in dieser Woche der Abbau der alten Skaterelemente begonnen. Die Anlagen waren stark verschlissen.
Umbau beginnt Beliebte Skater-Anlage verschwindet
Danny Scheler-Stöhr 18.06.2026 - 18:00 Uhr
Auf dem „Sportplatz des Friedens“ in Ilmenau hat der Abbau alter Skaterelemente begonnen. Übergangsweise soll hier eine andere Anlage aushelfen.
Auf dem „Sportplatz des Friedens“ in Ilmenau hat in dieser Woche der Abbau der alten Skaterelemente begonnen. Die Anlagen waren stark verschlissen.