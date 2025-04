Nürnberg (dpa/lby) - Nach über 100 Jahren Dieselmotorenbau startet der Lkw- und Bushersteller MAN in Nürnberg die Batterieproduktion für Elektromotoren. Das Unternehmen will dort in den nächsten Jahren noch einmal 150 Millionen Euro investieren, 100 Millionen sind bereits in die neue Produktionsanlage geflossen, wie MAN Truck & Bus mitteilte. Bei der nächsten Batteriegeneration sollen neben den Packs, die aus mehreren Modulen bestehen, auch die Module selbst in Nürnberg hergestellt werden.