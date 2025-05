Die umfangreiche Arbeit, die zur Vorbereitung eines sportlichen Ereignisses dieser Größenordnung nötig ist, sei ihr nie zuviel geworden, sagt Estelle Gutberlet, Mitarbeiterin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dolmar-Salzbrücke. Vor vier Jahren übernahm sie von Ingrid Heinrich, die zuvor verantwortlich war, den Staffelstab für die Organisation. „Es ist einfach nur schön. Diese Radtour bringt Leute zusammen. Die damit verbundene touristische Wirkung ist enorm. Was haben die meist kleinen Orte einer VG gegenüber Städten sonst zu bieten? Durch dieses Event können sich die Gemeinden präsentieren, sich bekannt machen. Das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen.“ Damit sei nicht nur der Kontakt unter Radsportfreunden gemeint, sondern auch das Zusammenwirken der Verantwortlichen in 14 VG-Gemeinden und darüber hinaus. Denn inzwischen beteiligen sich auch Orte in der Nachbarschaft. Der amtierende VG-Chef Andreas Baumann eröffnete im Auftrag der Verwaltungsgemeinschaft die 31. Radtour „Um Dolmar und Werra“ in Christes.