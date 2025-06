Zuletzt war es ruhig um die Meininger Triathletin Josefine Rutkowski. Das hatte auch einen Grund, denn die 35-Jährige bereitete sich in den vergangenen Wochen und Monaten auf ein großes Projekt vor. Wie sie jetzt verkündete, will sie sich den Ironman-Weltrekord krallen und an 60 Tagen hintereinander 60 Ironman (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42 km Laufen) absolvieren.