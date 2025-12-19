Von dem riesigen Interesse wurden selbst die Veranstalter überrascht. Waren doch bereits im Vorverkauf über 300 Eintrittskarten verkauft worden. Und so blieb kaum ein Platz von den 400 bereit gestellten Stühlen unbesetzt. Die Gründe mögen unterschiedlicher Natur sein. Die einen wollten die aus vielen Fernsehsendungen bekannte Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot einmal live erleben. Andere suchen Antworten auf ihre vielen Fragen zu den derzeitigen Veränderungen in der Politik und Gesellschaft. Wer könnte diese besser beantworten als eine Autorin mehrerer Bücher zum Thema Europa.