Spaß an der Musik bzw. am Lernen neuer Instrumente und schon auch ein gewisses Rhythmusgefühl – mehr braucht es laut Elke Fürl zum Erlernen des Ukulele-Spiels gar nicht. Jeder, der das von sich sagen kann, ist herzlich eingeladen zum Ukulele-Kurs in der Wolke 14 in Sonneberg, immer dienstags von 16.15 bis 17.15 Uhr.