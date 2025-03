„Alice im Wunderland“. Wer kennt sie nicht, die Geschichte dieses jungen Mädchens namens Alice, das versehentlich in ein Kaninchenloch fällt und sich danach plötzlich in einer fantastischen Welt, eben dem „Wunderland“, wiederfindet? Lewis Carroll hat sie erfunden in seinem gleichnamigen Roman aus dem Jahre 1865, Hollywood hat sie mit seiner Verfilmung berühmt gemacht – und nun ist sie auch live im Congress Centrum Suhl (CCS) zu erleben – als Show für die ganze Familie am kommenden Mittwoch, 19. März im Großen Saal ab 19 Uhr (Einlassbeginn 18 Uhr).