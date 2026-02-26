Ukrainische Geflüchtete: Sparen bei Integrationskursen? Kirche kritisiert

Würzburg - Die geplanten Kürzungen bei Integrationskursen dürften besonders viele Geflüchtete aus der Ukraine treffen - die katholische Kirche kritisiert das. "Wir wissen aus den ukrainischen Gemeinden, dass viele Geflüchtete hier gesellschaftliche Teilhabe anstreben. So ist die Arbeitsmarktintegration von Ukrainern in Deutschland mittlerweile auch deutlich vorangekommen", sagte der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Heiner Wilmer, zum Ende der Frühjahrsvollversammlung im Würzburg.