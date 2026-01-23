Ukrainisch-russische Gespräche Ukraine, Russland und USA reden über Kontrolle im Donbass

Ein Draht von Geheimdienst zu Geheimdienst?

Selenskyj benannte für Abu Dhabi die ukrainische Delegation, die seit Wochen vor allem mit den USA verhandelt. Geführt wird sie vom Sekretär des Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, und dem neuen Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow. Putin entsandte für Sicherheitsfragen den Leiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostjukow, und andere Militärs.

Dies verleiht den Gesprächen am Golf mehr Gewicht als den vorigen Runden in Istanbul, bei denen Ex-Kulturminister Wladimir Medinski die russische Delegation führte. Er gilt im Moskauer Machtgefüge als Leichtgewicht ohne Einfluss in Sicherheitsfragen.

General Budanow war vor seinem Wechsel Chef der ukrainischen militärischen Aufklärung und hat in dieser Funktion schon in Abu Dhabi mit russischen Geheimdienstvertretern gesprochen. Dabei ging es um den Austausch von Kriegsgefangenen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Budanow, es sei an der Zeit, nach den Verhandlungen mit den USA und den Europäern auch wieder direkt mit Moskau zu sprechen.

Über bilaterale wirtschaftliche Fragen zwischen den USA und Russland sollten die Unterhändler Steve Witkoff und Kirill Dmitrijew sprechen, sagte Peskow.

Vier Tote durch Drohnenangriff

Durch russische Drohnenangriffe wurden unterdessen in der Ostukraine mindestens vier Zivilisten getötet, darunter ein fünfjähriger Junge. Weitere fünf Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk auf Facebook mit. Zu den verletzten Opfern in der Ortschaft Tscherkaske im Landkreis Kramatorsk zählten drei Minderjährige. Die Siedlung liegt gut 35 Kilometer von der Front entfernt.

Außerdem verursachten die russischen Luftangriffe neue Unterbrechungen der Stromversorgung in den Gebieten Dnipropetrowsk, Saporischschja, Charkiw und Sumy. In Kiew dauern die Probleme mit Strom und Heizung an. Ein ukrainischer Drohnenangriff löste nach russischen Behördenangaben einen Brand in der Raffinerie von Pensa aus.