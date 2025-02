Die Finanzregelung für die Kommunen werde in der kommenden Woche Thema im Thüringer Parlament sein, so Bausewein. "Je eher, je besser", sagte er zu den Zahlungen. Bausewein war bis 2024 Oberbürgermeister in Erfurt. Thüringen helfe den Kommunen seit 2023 bei der Finanzierung der Unterkunftskosten. Das sei nicht in allen Bundesländern üblich.