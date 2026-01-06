Ukraine-Krieg Wie die "Koalition der Willigen" die Ukraine schützen will

Welche Aufgaben würden die deutschen Soldaten haben?

Auch das ist noch völlig unklar. Damit ist auch offen, inwieweit sie im Ernstfall einer russischen Aggression in Kampfhandlungen verwickelt werden könnten.

Wer entscheidet über einen Bundeswehreinsatz?

Die Bundesregierung wird dazu zu gegebener Zeit einen Vorschlag machen. Das letzte Wort hat dann der Bundestag, der über jeden Auslandseinsatz der Bundeswehr abstimmt.

Könnten auch Wehrpflichtige zum Einsatz kommen?

Nein. Junge Leute, die sich für den freiwilligen Wehrdienst entscheiden, werden auch jetzt schon nur dann in Auslandseinsätze geschickt, wenn sie sich selbst dazu verpflichten.

Was sind die Bedingungen für einen Einsatz einer internationalen Schutztruppe?

Nötig ist ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland über einen Waffenstillstand. Außerdem bestehen die Europäer auf eine rechtlich bindende Sicherheitsgarantie und Unterstützung der USA.

Hat Russland überhaupt Interesse an einem Abkommen über einen Waffenstillstand?

Aus US-Verhandlungskreisen wird berichtet, dass Russland sich hinter verschlossenen Türen offener für einen Deal zeigt als in der Öffentlichkeit. Grund dafür könnten demnach auch die anhaltend großen Verluste auf dem Schlachtfeld und die negativen Folgen des Krieges für die russische Wirtschaft sein.

Und was ist mit der Ukraine?

Sie steht letztlich noch mehr unter Druck als Russland, weil sie befürchten muss, dass die USA ihre Unterstützung komplett einstellen, wenn in Washington das Gefühl entsteht, dass die Ukraine nicht ausreichend verhandlungsbereit ist. Zugleich steht Präsident Wolodymyr Selenskyj vor dem Problem, dass ein Friedensabkommen vermutlich damit verbunden sein wird, dass die Ukraine Staatsgebiet an Russland abtritt – zwar nicht juristisch, aber faktisch.

Dies den Streitkräften zu erklären, die dafür jahrelang unter größten Opfern gekämpft haben, dürfte schwierig werden. Moskau verlangt die Räumung von Städten wie Kramatorsk oder Slowjansk im Osten, die für die Ukraine einen starken Verteidigungsgürtel bilden. Auch die ukrainische Gesellschaft ist nach Umfragen mehrheitlich gegen eine Räumung dieser Gebiete.