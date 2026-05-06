Ukraine-Krieg Weniger Angriffe nach Beginn von Selenskyjs Waffenruhe

Tote und Verletzte in der Ukraine

Bis kurz vor dem Zeitraum der von Selenskyj angesetzten Waffenruhe bekämpften beide Seiten einander noch mit großer Heftigkeit. Im Laufe des Dienstags tötete die russische Armee mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss mehr als 25 ukrainische Zivilisten in Saporischschja, Kramatorsk, Dnipro und anderen Städten.

Die Ukraine traf in der Nacht zum Dienstag eine Rüstungsfabrik und eine große Raffinerie in Russland mit Kampfdrohnen und griff auch den Tag über immer wieder an. Der Flugverkehr der Hauptstadt Moskau war am Abend gestört. Auch die von Russland 2014 annektierte Halbinsel Krim wurde angegriffen. Dabei gab es nach Angaben der Besatzungsverwaltung mindestens fünf Tote in Dschankoj.

In der ukrainischen Großstadt Saporischschja wurden durch russische Bombenangriffe am späten Dienstagnachmittag mindestens zwölf Menschen getötet. Mehr als ein Dutzend weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der südostukrainischen Region Saporischschja, Iwan Fedorow, bei Telegram mitteilte. Bilder zeigten schwere Schäden an Gebäuden und Rauchwolken. Die Front zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft nur etwa 20 Kilometer südlich der Stadt.

Parallel dazu wurden in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk nach Behördenangaben mindestens neun Menschen durch drei russische Bomben getötet. Die Industriestadt im hart umkämpften Gebiet Donezk ist nur rund 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Mindestens vier Menschen wurden durch russischen Raketenbeschuss auf die wichtige Industriestadt Dnipro getötet.